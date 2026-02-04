Here Aktie

Here für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 22:38:29

Robinhood Is Being Considered For the New Federal "Trump Accounts." Here Is What Investors Need to Know.

The popular online retail brokerage Robinhood (NASDAQ: HOOD) is being considered to manage a program implemented by President Donald Trump that will award $1,000 to children born between 2025 and 2028 to help jump-start their life savings.The report came from Bloomberg News, which also said the U.S. Treasury Department expects to make an announcement soon, and that as many as three companies could be selected as trustees for the program. Here is what investors need to know.Official White House photo by Joyce N. Boghosian.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Robinhood

mehr Nachrichten