Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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16.06.2026 13:44:00
Robinhood is laying off nearly 300 people to keep a ‘high performance culture’
Robinhood’s stock, already riding a four-session winning streak, looked to continue its climb.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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