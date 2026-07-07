Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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07.07.2026 23:05:00
Robinhood Is Making a Comeback. Should You Buy the Stock?
Shares of Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) were down by more than 40% year to date at one point but have rapidly closed the gap. The stock has surged by more than 80% from its 52-week low, and it's certainly no fluke. Fundamentals continue to improve, and a major headwind that has plagued Robinhood this year will have a limited impact in future years.Image source: Getty Images.Robinhood's 15% year-over-year revenue growth in the first quarter was disappointing for investors who have come to know the fintech company. The same business grew by 50% year over year in the 2025 first quarter and was up by another 40% a year earlier. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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