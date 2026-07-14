Blockchain Holdings Capital Ventures Aktie

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15.07.2026 01:27:00

Robinhood Just Launched a New Blockchain. Here's Why Investors Should Care.

On July 1, Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) launched the Robinhood Chain, a Layer-2 (L2) network of Ethereum (CRYPTO: ETH) that allows its 28 million users to trade tokenized shares of U.S. stocks on a 24/7 basis in more than 120 countries.Robinhood calls the network "AI-native," meaning autonomous software agents are a key user group. Here's why that's a very interesting development given the state of play in the crypto sector right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX mit Verlusten -- DAX fällt unter 25.000-Punkte-Marke -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend freundlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch zurückhaltend. An der Wall Street geht es nach oben. In Asien wurden zur Wochenmitte teils kräftige Gewinne verzeichnet.
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