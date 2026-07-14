Blockchain Holdings Capital Ventures Aktie
ISIN: US09369N1054
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15.07.2026 01:27:00
Robinhood Just Launched a New Blockchain. Here's Why Investors Should Care.
On July 1, Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) launched the Robinhood Chain, a Layer-2 (L2) network of Ethereum (CRYPTO: ETH) that allows its 28 million users to trade tokenized shares of U.S. stocks on a 24/7 basis in more than 120 countries.Robinhood calls the network "AI-native," meaning autonomous software agents are a key user group. Here's why that's a very interesting development given the state of play in the crypto sector right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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