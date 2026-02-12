Robinhood legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Robinhood lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Robinhood im vergangenen Quartal 1,28 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Robinhood 1,01 Milliarden USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 4,47 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 50,35 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at