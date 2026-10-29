Robinhood Markets, A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Robinhood Markets, A hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 26,37 ARS gegenüber 27,94 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Robinhood Markets, A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2 135,76 Milliarden ARS im Vergleich zu 1 703,17 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at