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27.10.2026 21:24:26

Robinhood Markets, Inc. Bottom Line Drops In Q3

(RTTNews) - Robinhood Markets, Inc. (HOOD) revealed a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $468 million, or $0.51 per share. This compares with $556 million, or $0.61 per share, last year.

Excluding items, Robinhood Markets, Inc. reported adjusted earnings of $550 million or $0.60 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.8% to $1.424 billion from $1.274 billion last year.

Robinhood Markets, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $468 Mln. vs. $556 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $0.61 last year. -Revenue: $1.424 Bln vs. $1.274 Bln last year.

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