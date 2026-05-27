Robinhood Markets Aktie
WKN DE: A41U1K / ISIN: CA7709161045
|
27.05.2026 22:30:00
Robinhood Markets Now Has 27.6 Million Funded Accounts. Here's How Much That Number Really Matters.
Almost everyone has at least heard of Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) by now. The online brokerage first gained attention for pioneering zero-commission trades. Its intuitive smartphone app makes trading stocks, options, cryptocurrencies, and prediction-market contracts simple for individual investors, making it especially popular with younger users.Just how big has Robinhood become? The company had 27.6 million funded accounts as of April 2026, putting it on par with some industry giants. However, simply having accounts open and funded doesn't necessarily mean Robinhood is benefiting to the same extent as those aforementioned industry giants.Here's a closer look at just how much that active user number matters right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhood Markets, Inc Unsponsored Canadian Depository Receipt Hedged
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Robinhood Markets, Inc Unsponsored Canadian Depository Receipt Hedged
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|64,77
|-1,17%
|Robinhood Markets, Inc Unsponsored Canadian Depository Receipt Hedged
|3,70
|3,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow wenig verändert erwartet -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.