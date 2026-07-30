Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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30.07.2026 17:40:33
Robinhood Markets Posts Q2 EPS Beat, Lowers FY26 Opex Guide on AI Efficiency Gains, Layoffs
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Nachrichten zu Robinhood
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30.07.26
|S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Robinhood von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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29.07.26
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27.07.26
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24.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.07.26
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23.07.26
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Robinhood-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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17.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)