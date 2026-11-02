Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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02.11.2026 22:22:45
Robinhood Markets vs. Interactive Brokers: Which Financial Stock Is a Better Buy for 2027?
The shift toward digital trading has created a fierce rivalry between established players and agile newcomers. Deciding between Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) and Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR) requires balancing rapid growth against global stability.
Robinhood focuses on accessible, user-friendly mobile trading for retail audiences, whereas Interactive Brokers targets professional traders with sophisticated tools and access to global markets. As both companies expand their offerings into new asset classes, investors must determine which business model is best positioned to capture market share in the evolving financial landscape.
Robinhood Markets operates as a multifaceted financial services platform offering retail brokerage, cryptocurrency trading, and digital banking services. In its latest annual report, filed for the fiscal year ended December 2025, the company highlighted a customer base of nearly 28.7 million funded accounts. The acquisition of Bitstamp in 2025 allowed the firm to begin serving institutional customers with services like on-exchange lending and perpetual futures for Bitcoin (CRYPTO:BTC).
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|Robinhood
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|Robinhood Markets, Inc Unsponsored Canadian Depository Receipt Hedged
|4,60
|1,32%
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