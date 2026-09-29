Robinhood Aktie

Robinhood für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

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29.09.2026 15:50:01

Robinhood Markets vs. Morningstar: Which Financial Stock Is a Better Buy in 2026?

One company democratized trading for a new generation, while the other provides the data that helps those investors make decisions. Choosing between Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) and Morningstar (NASDAQ:MORN)requires weighing high-octane growth against steady, data-driven reliability.

Robinhood focuses on user-friendly mobile trading and digital banking, while Morningstar provides data and research to professionals. Investors often evaluate them using the P/S ratio, which measures price against sales over the past twelve months. They also use the Forward P/E to compare price against future earnings estimates.

Robinhood operates in the competitive world of fintech stocks by offering a suite of financial tools, including retail brokerage and Bitcoin (CRYPTO:BTC) trading. It recently expanded into prediction markets via a partnership with OG.com, providing infrastructure and clearing services for event-based contracts. Its primary customers are retail investors, and it relies heavily on liquidity providers to execute its order flow and generate revenue.

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