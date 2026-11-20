Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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20.11.2026 11:48:01
Robinhood Markets vs. SoFi Technologies: Which Financial Stock Is a Better Buy for 2027?
As the digital finance landscape evolves, investors are weighing the growth potential of Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) and SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) to determine which firm offers a better path forward.
While Robinhood started by democratizing stock trading for retail investors, SoFi began as a student loan refinancer before becoming a diversified bank. Both companies now compete for the same tech-savvy consumers by offering everything from credit cards to crypto trading, creating a compelling comparison between two major fintech players.
In its latest annual report, filed for the 2025 fiscal year, Robinhood highlighted its shift toward institutional services through the acquisition of Bitstamp. It is increasingly a major player in financial stocks by expanding its support for Bitcoin (CRYPTO:BTC) and other digital assets. The firm also maintains a joint venture, Rothera, to offer futures and derivatives trading for its retail and institutional users.
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|Robinhood
|56,58
|-9,69%
|Robinhood Markets, Inc Unsponsored Canadian Depository Receipt Hedged
|3,36
|-1,18%
|SoFi Technologies
|11,34
|-8,16%
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