Robinhood mit katastrophalen Zahlen - 86 Prozent weg

Im vierten Quartal hat Robinhood in fast allen Bereichen die Erwartungen der Wall Street verfehlt. Gleichzeitig nimmt auch das Interesse der User an dem Neo-Broker ab. Und die Prognose für das laufende Quartal bleibt weit hinter dem zurück, womit Analysten gerechnet hatten. Die Aktie stürzt weiter ab.Mit 49 Cent pro Aktie fiel der Verlust höher aus, als von Analysten erwartet. Sie hatten mit lediglich 45 Cent gerechnet. Im vierten Quartal 2020 hatte Robinhood noch einen Gewinn je Aktie von zwei Cent eingefahren.Leicht übertreffen konnte das Unternehmen die Umsatzprognose von 362 Millionen US-Dollar. Tatsächlich setzten die Amerikaner in den letzten drei Monaten 2021 363 Millionen US-Dollar um und damit 14 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Allerdings sank der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer im Jahresvergleich von 106 auf 64 US-Dollar – ein Minus von 39 Prozent. Darüber hinaus ging die Zahl der monatlich aktiven Nutzer von 18,9 Millionen im dritten Quartal auf 17,3 Millionen zurück. Die Analysten-Schätzungen waren von 19,8 Millionen ausgegangen.Auch bei den Erwartungen für das erste Quartal 2022 enttäuschte das Management die Wall Street. Der Börsenneuling rechnet mit einem Umsatz von weniger als 340 Millionen US-Dollar. Gegenüber 2021 entspräche das einem Rückgang von 35 Prozent. Der Konsens der Analysten lag bei 448 Millionen US-Dollar.Die Aktie des Neo-Brokers, die am Donnerstag im Tagesverlauf schon über sechs Prozent nachgegeben hatte, brach nachbörslich um 13 Prozent ein. Vom Allzeithoch nach dem Börsengang im August sind die Papiere mittlerweile 86 Prozent entfernt.