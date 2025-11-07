Robinhood mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Robinhood hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,27 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 98,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 643,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at