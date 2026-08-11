Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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11.08.2026 12:05:00
Robinhood Now Has 13 Separate Business Lines Above $100 Million in Annualized Revenue. Here's Why Crypto No Longer Decides the Quarter.
Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) stock has fallen about 12% over the past year, even as the company continues to grow revenue and earnings at high rates.The second-quarter earnings results revealed one important signal for investors: Robinhood is moving away from its dependency on crypto-based trading toward a more diversified financial services platform. The implications could be significant for patient shareholders.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Robinhood
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30.07.26
|S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Robinhood von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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29.07.26
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27.07.26
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24.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.07.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Robinhood-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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17.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.