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WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

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11.08.2026 12:05:00

Robinhood Now Has 13 Separate Business Lines Above $100 Million in Annualized Revenue. Here's Why Crypto No Longer Decides the Quarter.

Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) stock has fallen about 12% over the past year, even as the company continues to grow revenue and earnings at high rates.The second-quarter earnings results revealed one important signal for investors: Robinhood is moving away from its dependency on crypto-based trading toward a more diversified financial services platform. The implications could be significant for patient shareholders.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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