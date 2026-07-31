Robinhood öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Robinhood hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,62 USD, nach 0,420 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Robinhood mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 997,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 31,19 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at