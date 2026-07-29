Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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29.07.2026 22:43:00
Robinhood puts up record revenue as volatility drives a trading bonanza
Prediction-market revenues on the popular trading app increased tenfold during the second quarter.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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