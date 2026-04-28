Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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28.04.2026 22:33:11
Robinhood Q1 Highlights: Double Miss, Prediction Contracts Hit Record 8.8 Billion, Tapped For Trump Accounts
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