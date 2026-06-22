Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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22.06.2026 13:57:48
Robinhood Shares Slide After Company Launches $2 Billion Convertible Senior Notes Offering
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