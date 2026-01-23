Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
23.01.2026 14:45:00
Robinhood Soared by 186% in 2025, but Here's Another Financial Stock to Buy in 2026
Robinhood Markets' (NASDAQ: HOOD) stock rocketed higher last year, after the company rapidly expanded its asset base and joined the S&P 500 just one year after turning profitable. However, given Robinhood's meteoric rise, I believe another brokerage company, Tradeweb Markets (NASDAQ: TW), is a better pick for investors. Here's why.Last year was a banner year for Robinhood. The company posted stellar growth, with third-quarter revenue roughly doubling year over year to about $1.27 billion, while net income soared by more than 270%. Funded accounts and Gold subscribers hit record levels, showing strong customer engagement and a growing asset base to build on.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhood
|
15.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
08.01.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Robinhood-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.01.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Robinhood von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.12.25