Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
29.01.2026 11:05:00
Robinhood Soared by 204% in 2025, but Here's Another Financial Stock to Buy in 2026
2025 was definitely Robinhood Markets' (NASDAQ: HOOD) year. It ended 2025 up more than 200%, capping off a three-year gain of 1,000%.However, after a hitting a high in October, it's been dropping, and it's down 23% over the past three months. Investors have several concerns, including the company's dependence on cryptocurrency and its high valuation, so now may not be the right time to buy shares.If you're looking for an excellent financial stock to buy in 2026, SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) is worth a look. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
