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30.04.2026 06:31:29
Robinhood stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Robinhood hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 1,07 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 933,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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