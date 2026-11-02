Robinhood Stock: Should Investors Buy the Post-Earnings Dip?

Shares of Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) are down around 25% this year. The company's recent earnings report didn't help inspire investors, as the results were short of expectations. Entering trading this week, the stock is down more than 40% from its 52-week high of $149.41.

The business, however, still has significant growth opportunities ahead, and its trading platform is highly popular with young traders and investors. Could the recent drop in price after earnings be a golden buying opportunity for long-term investors?

Image source: Getty Images.

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