Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
10.11.2025 19:57:00
Robinhood Stock Dazzles Investors. Here's Why You Shouldn't Buy It.
As we get closer to the end of the year, there are cracks starting to show up in the stock market. The S&P 500 has made a resounding comeback from earlier losses this year, but it's starting to slip.There are multiple reasons the market could be having a dip. Its value looks inflated, with an average price-to-earnings ratio (P/E) of 28, higher than its five-year average of 26. A few huge stocks account for a large percentage of the market. Inflation is still high, as is unemployment.These are all indicators that there may be a correction on the way.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhoodmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Robinhood wants to allow amateur traders to invest in AI start-ups (Financial Times)
|
10.11.25
|Robinhood wants to allow amateur traders to invest in AI start-ups (Financial Times)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Robinhood glänzt mit Umsatz- und Gewinnsprung - Aktie fällt aber (finanzen.at)
|
06.11.25
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robinhood von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
31.10.25
|Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
31.10.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Robinhoodmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|117,02
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.