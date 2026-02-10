Q4 Aktie
WKN DE: A3DLU3 / ISIN: CA74738R1047
|
10.02.2026 23:50:52
Robinhood Stock Drops 8% After Growth Disappoints in Q4 2025
Robinhood (NASDAQ: HOOD) stock traded down 8% shortly after earnings were released on Tuesday and investors had a lot to digest. The growth rate is slowing to a more modest 27% after growing triple digits at times in 2025, which is understandable given the drop in the crypto market. But there's also a lot to like for long-term investors like a rapid rise in Gold subscribers and larger accounts overall. I covered the good and the bad in this video. *Stock prices used were end-of-day prices of Feb. 10, 2026. The video was published on Feb. 10, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Q4 Inc Registered Shs Unitary
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Q4 Inc Registered Shs Unitary
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|59,68
|-0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.