Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
22.02.2026 03:05:00
Robinhood Stock Has Been Volatile. Here's What I'd Watch Next.
Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) stock had an incredible run-up until October 2025. Over the three years prior to then, it gained about 1,300%. However, it's been falling since then, down almost 50% from the October high.The trading platform is still reporting double-digit growth, but there could be more volatility ahead. Here's what to watch for.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
