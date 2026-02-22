Robinhood Aktie

Robinhood für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.02.2026 03:05:00

Robinhood Stock Has Been Volatile. Here's What I'd Watch Next.

Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) stock had an incredible run-up until October 2025. Over the three years prior to then, it gained about 1,300%. However, it's been falling since then, down almost 50% from the October high.The trading platform is still reporting double-digit growth, but there could be more volatility ahead. Here's what to watch for.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Robinhood

mehr Nachrichten