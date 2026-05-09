Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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09.05.2026 22:13:00
Robinhood Stock Has Dropped 32% This Year. Is the Bottom Finally In?
As of this writing, Robinhood Markets' (NASDAQ: HOOD) stock price has fallen more than 32% in 2026. Part of that drop can be tied to an earnings report that fell short of expectations for some investors and alarmed others.There's one narrative to watch that will determine if we're looking at the bottom, implying a buy-on-the-dip opportunity, or if the sell-off in the online trading platform and financial services company is likely to continue.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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