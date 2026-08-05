Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
05.08.2026 12:10:00
Robinhood Stock Has Soared 45% From Its 52-Week Low. Here's Why I'm Predicting Another Sell-Off.
Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) operates an investing platform where clients can buy and sell stocks, options, futures, cryptocurrency, and event contracts in the prediction markets. Its stock was trading at a 52-week low of $63 in March, a 57% decline from last year's record high of $154.The sell-off was driven by weakness in Robinhood's options and crypto trading businesses, which combine to make up the bulk of its transaction-based revenue. While options activity recovered slightly during the second quarter of 2026, the crypto business remained subdued.Robinhood stock has climbed more than 45% from its 52-week low, but here's why I'm predicting another sell-off during the next few months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhood
|
30.07.26
|S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Robinhood von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: Robinhood informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.07.26
|PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa, Meta, Apple, Robinhood, KLA - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
27.07.26
|PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa, Meta, Apple, Robinhood, KLA - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
24.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Robinhood-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Robinhood
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|80,67
|2,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.