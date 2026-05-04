Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
04.05.2026 16:50:01
Robinhood Stock Is Climbing Monday: What Investors Need To Know
This article Robinhood Stock Is Climbing Monday: What Investors Need To Know originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhood
|
04.05.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
04.05.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
30.04.26
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robinhood von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.04.26
|Verluste in New York: S&P 500 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
29.04.26
|Robinhood-Aktie: Neobroker steigert Erlöse, verpasst aber Analystenschätzungen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 verliert (finanzen.at)
|
29.04.26
|NYSE-Handel S&P 500 schwächer (finanzen.at)
|
29.04.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Robinhood
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|65,32
|5,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.