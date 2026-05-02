Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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02.05.2026 16:05:00
Robinhood Stock Is Down 53%. Is That a Once-in-a-Decade Opportunity, or a Value Trap?
Robinhood Markets' (NASDAQ: HOOD) recent plummet is the cautionary tale of hyped-up stocks that unravel when the going gets tough.Or is it? Robinhood stock is 53% off its highs from last year, but it remains a profitable company in growth mode. Is this just the signature volatility of a high-growth stock and a chance to buy on the dip or a value trap? Let's find out.Robinhood first came onto the scene as a no-fee trading platform, opening up the stock market to the masses. It became home to the serious retail investor and hosted the meme-stock craze that started with a rising up of sorts among retail investors who banded together.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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