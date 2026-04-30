Robinhood Aktie

Robinhood für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

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30.04.2026 19:59:54

Robinhood Stock Is Dropping After Q1 2026 Earnings -- What Happened and What to Do Next

Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) did not win over investors with its first-quarter 2026 earnings report. The stock price moved lower after the report's release, and the main culprit was Robinhood's sometimes volatile cryptocurrency revenue. Robinhood can rebound from this, but it's going to have to ramp up its progress in generating revenue from other areas of its business.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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