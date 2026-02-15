Robinhood Aktie

WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

15.02.2026 10:05:00

Robinhood Stock Just Sold Off. Here's Why Its Growth Engine Is Still Intact.

Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) posted another quarter of year-over-year growth in all its key operating metrics, including net deposits, Gold subscriptions, and total platform assets. However, the stock fell sharply as revenue came in below analysts' forecasts. The stock is now trading 53% below its 52-week high at the time of writing.For investors, all that matters is that Robinhood continues to broaden its offering with more features and services. This is how management is transforming Robinhood from a simple trading app to a long-term growth machine.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
