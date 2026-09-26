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WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

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26.09.2026 06:41:02

Robinhood Stock Once Fell 82% Below Its IPO Price. $10,000 Invested at the IPO Has Still More Than Tripled.

Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) went public on July 29, 2021, at $38 a share. Ten thousand dollars at that price bought around 263 shares. At about $119 as I write this, they're worth about $31,300.

That's a gain of more than 200%, far above what the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) returned during the same stretch.

But getting there took plenty of patience. The stock spent most of its first year as a public company dropping. And I'd say the business an IPO buyer owns now makes its money in very different ways from the one that went public.

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