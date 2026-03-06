Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
06.03.2026 15:55:10
Robinhood Takes Venture Capital Public With New Fund IPO
This article Robinhood Takes Venture Capital Public With New Fund IPO originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhood
|
05.03.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Robinhood von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Zuversicht in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
04.03.26
|Mittwochshandel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
02.03.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
26.02.26
|S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Robinhood-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Robinhood
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|66,34
|-4,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.