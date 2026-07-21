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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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21.07.2026 13:51:24
Robinhood To Rally Around 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday
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Nachrichten zu Robinhood
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17.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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17.07.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
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16.07.26
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel hätte eine Investition in Robinhood von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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14.07.26
|Erste Schätzungen: Robinhood stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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02.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende wenig bewegt (finanzen.at)
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02.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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02.07.26
|Börse New York: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
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02.07.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)