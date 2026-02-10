Robinhood Aktie

Robinhood für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

Bilanzvorlage 10.02.2026 22:17:00

Robinhood verfehlt Umsatzprognose und meldet niedrigeres EPS - Aktie fällt

Robinhood hat am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte im vierten Quartal.

Robinhood hat im vierten Geschäftsquartal des Jahres 2025 weniger verdient. Der Gewinn fiel von 1,01 US-Dollar je Aktie auf 0,66 US-Dollar je Aktie und zeigte sich damit dennoch stärker als am Markt erwartet worden war: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten zuvor bei 0,631 US-Dollar gelegen.

Die Erlöse entwickelten sich unterdessen positiv und sprangen von 1,01 Milliarden US-Dollar auf 1,28 Milliarden US-Dollar, hier hatten Experten zuvor einen erwarteten Zielwert von 1,35 Milliarden US-Dollar ausgegeben.

Im Gesamtjahr zeigten sich Gewinn und Umsatz im Vorjahresvergleich höher: Das EPS kletterte von 1,56 US-Dollar auf 2,05 US-Dollar (Analystenerwartungen: 2,04 US-Dollar), der Umsatz verbesserte sich daneben von 2,98 Milliarden US-Dollar auf 4,47 Milliarden US-Dollar und damit schwächer als erwartet worden war (4,53 Milliarden US-Dollar).

Die Robinhood-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 6,33 Prozent tiefer bei 80,12 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

