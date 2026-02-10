Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|Bilanzvorlage
|
10.02.2026 22:17:00
Robinhood verfehlt Umsatzprognose und meldet niedrigeres EPS - Aktie fällt
Robinhood hat im vierten Geschäftsquartal des Jahres 2025 weniger verdient. Der Gewinn fiel von 1,01 US-Dollar je Aktie auf 0,66 US-Dollar je Aktie und zeigte sich damit dennoch stärker als am Markt erwartet worden war: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten zuvor bei 0,631 US-Dollar gelegen.
Die Erlöse entwickelten sich unterdessen positiv und sprangen von 1,01 Milliarden US-Dollar auf 1,28 Milliarden US-Dollar, hier hatten Experten zuvor einen erwarteten Zielwert von 1,35 Milliarden US-Dollar ausgegeben.
Im Gesamtjahr zeigten sich Gewinn und Umsatz im Vorjahresvergleich höher: Das EPS kletterte von 1,56 US-Dollar auf 2,05 US-Dollar (Analystenerwartungen: 2,04 US-Dollar), der Umsatz verbesserte sich daneben von 2,98 Milliarden US-Dollar auf 4,47 Milliarden US-Dollar und damit schwächer als erwartet worden war (4,53 Milliarden US-Dollar).
Die Robinhood-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 6,33 Prozent tiefer bei 80,12 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Robinhood
|
10.02.26
|Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Freundlicher Handel: Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
09.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Am Montagmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
09.02.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26