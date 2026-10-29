Robinhood: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Robinhood lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,610 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 1,42 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,28 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at