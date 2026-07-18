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18.07.2026 11:01:42
Robinhood’s Chief on Trump Accounts and Why Trading Isn’t Necessarily Gambling
Vlad Tenev, the chief executive of the digital brokerage Robinhood, is trying to win over the next generation of Americans with Trump accounts.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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