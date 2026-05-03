Hit Aktie

Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.05.2026 09:05:00

Robinhood's Crypto Revenue Took a Hit. Is the Long-Term Story Still Intact?

The first-quarter earnings report for Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) illustrates how widespread the downturn in cryptocurrency has been this year. The falloff is not only hurting digital currencies and the investors who hold them, but also stifling the returns of some companies, such as Robinhood.Robinhood, an online broker that offers commission-free stock trading, as well as access to options, cryptocurrency, and prediction markets, posted revenue of $1.07 billion in the first quarter, up 15% from a year ago. But the market punished Robinhood stock, sending shares down 14% immediately after the report, because revenue growth slowed significantly from the fourth quarter of 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hit Co.,Ltd. Registered Shs 2 455,00 -0,57% Hit Co.,Ltd. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:23 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11:51 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02.05.26 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen