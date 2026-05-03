Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
03.05.2026 09:05:00
Robinhood's Crypto Revenue Took a Hit. Is the Long-Term Story Still Intact?
The first-quarter earnings report for Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) illustrates how widespread the downturn in cryptocurrency has been this year. The falloff is not only hurting digital currencies and the investors who hold them, but also stifling the returns of some companies, such as Robinhood.Robinhood, an online broker that offers commission-free stock trading, as well as access to options, cryptocurrency, and prediction markets, posted revenue of $1.07 billion in the first quarter, up 15% from a year ago. But the market punished Robinhood stock, sending shares down 14% immediately after the report, because revenue growth slowed significantly from the fourth quarter of 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Analysen zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 455,00
|-0,57%