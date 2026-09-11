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11.09.2026 03:05:00

Robinhood's New Role in the IPO Process Could Have It Earning Fees Like an Investment Bank

Is Robinhood (NASDAQ: HOOD) trying to dethrone Goldman Sachs? Not quite, but it is slowly creeping toward becoming an investment bank for its individual client traders.

2026 is turning into the hottest initial public offering (IPO) year on record for capital raised, and Robinhood wants to turn that into value for its customers. For the first time ever, Robinhood will be an underwriter for an IPO, which will help deliver IPO allocations directly to its customers and generate direct revenue.

Does that make Robinhood stock a buy today?

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