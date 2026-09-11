Investment Bank Aktie
ISIN: IRO3IBKZ0004
|
11.09.2026 03:05:00
Robinhood's New Role in the IPO Process Could Have It Earning Fees Like an Investment Bank
Is Robinhood (NASDAQ: HOOD) trying to dethrone Goldman Sachs? Not quite, but it is slowly creeping toward becoming an investment bank for its individual client traders.
2026 is turning into the hottest initial public offering (IPO) year on record for capital raised, and Robinhood wants to turn that into value for its customers. For the first time ever, Robinhood will be an underwriter for an IPO, which will help deliver IPO allocations directly to its customers and generate direct revenue.
Does that make Robinhood stock a buy today?
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Investment Bank
Analysen zu Investment Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.