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12.11.2026 20:55:37
Robinhood's Prediction Market Bet Is Paying Off. Is the Stock a Buy?
Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) built its name on commission-free stock trading, but its fastest-growing business today is now something else entirely.
On Wednesday, Robinhood disclosed that its customers traded about 5.9 billion event contracts in October, up 5% from September and up 136% from a year earlier. The stock rose about 4% by market close.
Image source: Getty Images.
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