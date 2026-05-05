Robinson PLCShs Aktie

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WKN: A0B6TW / ISIN: GB00B00K4418

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05.05.2026 23:17:56

Robinson Value Invests $3.6 Million in Beaten-Down Staffing Leader Amid AI Headwinds

On May 5, 2026, Robinson Value Management, Ltd. disclosed a purchase of 137,250 shares of Robert Half (NYSE:RHI), an estimated $3.63 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated May 5, 2026, Robinson Value Management, Ltd. increased its stake in Robert Half by 137,250 shares during the first quarter. The estimated transaction value is $3.63 million, based on the mean unadjusted closing price for the quarter. The fund’s position value at quarter-end rose by $3.38 million, a figure that includes both trading and price movement effects.Robert Half International is a global provider of specialized staffing and consulting solutions, operating through multiple business segments to address diverse workforce and compliance needs. The company leverages its broad geographic presence and deep expertise in professional services to deliver value to both clients and job candidates. Its established market position and diversified service offerings contribute to its competitive advantage in the staffing and employment services industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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