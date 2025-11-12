Robinsons Land: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Robinsons Land hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,68 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Robinsons Land 0,580 PHP je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Robinsons Land 12,58 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,09 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at