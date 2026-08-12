Robinsons Land gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Robinsons Land hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,710 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,10 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,00 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at