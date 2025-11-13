Robinsons Land hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Robinsons Land präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,200 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 220,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at