Robinsons Land informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Robinsons Land äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 208,1 Millionen USD – ein Plus von 9,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Robinsons Land 190,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at