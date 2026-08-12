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12.08.2026 06:31:29
Robinsons Land stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Robinsons Land lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde mit 0,25 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,250 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Beim Umsatz wurden 214,8 Millionen USD gegenüber 213,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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