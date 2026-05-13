Robinsons Land: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Robinsons Land hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 PHP gegenüber 0,720 PHP im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Robinsons Land in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,28 Milliarden PHP im Vergleich zu 11,03 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at