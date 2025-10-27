Robinsons Retail mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Robinsons Retail lud am 24.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,14 USD. Im letzten Jahr hatte Robinsons Retail einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 889,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinsons Retail einen Umsatz von 851,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at