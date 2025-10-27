Robinsons Retail: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Robinsons Retail hat am 24.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,79 PHP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,700 PHP je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 50,80 Milliarden PHP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinsons Retail einen Umsatz von 48,70 Milliarden PHP eingefahren.

Redaktion finanzen.at